ACIDENTE Motorista atravessa preferêncial e tromba em moto Motociclista teve escoriações e foi resgatado pelo Samu e levado para à UPA

11 MAI 2020 - 12h:20 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 36 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (11) na rua Eurídice da Chagas Cruz, cruzamento com a rua João Carrato, no bairro Bom Jesus da Lapa, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima estava de moto, e seguia no sentido avenida Fillinto Miller, quando no cruzamento com a rua João Carrato, foi atingido por um carro que não parou, desrespeitando a preferencial do motociclista.

A vítima teve várias escoriações pelo corpo e reclamava de dores na coluna. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o motociclista não apresentava faturas.

O motorista do carro aguardou a chegada da Polícia Militar, e relatou aos policiais não ter avistado a aproximação do motociclista, e por essa razão teria atravessado a preferencial.