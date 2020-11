TRÁFICO Motorista de caminhão frigorifico é preso com 300 kg de maconha A droga foi recebida em Campo Grande e o destino seria São Paulo

13 NOV 2020 - 06h:00 Por Israel Espíndola

Um motorista foi preso nesta quinta-feira (12), pela Polícia Federal por tráfico de drogas. Os 300 quilos de maconha estavam alojados no caminhão frigorífico, e o destino era São Paulo. Ele foi abordado no posto fiscal de Jupiá, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, os agentes da PF receberam a denúncias anônimas e abordaram o motorista no posto fiscal onde acontecia uma ação social. O motorista informou que estava em viagem com o destino ao Estado de São Paulo.

Em buscas no interior do caminhão os agentes da Polícia Federal encontraram o entorpecente distribuídos em tabletes, separados em fardos, na cabine do caminhão.

O traficante foi levado para a delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas e admitiu que recebeu a droga em Campo Grande e que a levaria até São Paulo. Ele foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e se condenado, poderá cumprir até 25 anos de prisão.