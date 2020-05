FLAGRANTE Motorista é preso em Três Lagoas com 100 kg de maconha em veículo Prisão foi feita pela PRF durante fiscalização na BR-262, na tarde desta segunda-feira (11)

11 MAI 2020 - 17h:10 Por Kelly Martins

Um motorista de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 100 quilos de maconha. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), na BR-262, durante fiscalização na rodovia.

De acordo com a PRF, o motorista seguia de Campo Grande para Três Lagoas. Durante a abordagem, o suspeito confessou que levaria a droga para Minas Gerais. Pelo transporte, segundo ele, receberia o valor de R$ 10 mil.

A droga estava dividida em tabletes e no porta-malas do automóvel. Essa é a segunda grande apreensão de drogas em apenas uma semana. No dia 5 de maio, os policiais abordaram um veículo carregado com 355 quilos de maconha e skank.

O motorista, de 31 anos, confessou que também levaria os entorpecentes para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Receberia pelo serviço o valor de R$ 20 mil.