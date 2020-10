CRUZAMENTO PERIGOSO Motorista embriagado atravessa pare e causa grave acidente Seis pessoas precisaram ser resgatadas pelo Samu e Bombeiros

4 OUT 2020 - 16h:52 Por Alfredo Neto

Seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma caminhonete na tarde deste domingo (4) na rua Bernardino Mendes, cruzamento com a Trajano dos Santos no bairro Santa Luzia, zona oeste de Três Lagoas.

O acidente aconteceu após o motorista de um carro Corsa, não respeitar o sinal de pare e bater em uma caminhonete F1000, no carro haviam o motorista que foi preso por embriaguez ao volante, a esposa que sofreu um corte na cabeça e o filho do casal, um bebê com aproximadamente 1 ano de vida, a criança sofreu escoriações leves. Mãe e filha foram levadas para o Hospital Auxiliadora.

Após a colisão a caminhonete perdeu o controle subiu na calçada e atropelou várias pessoas que estavam sentadas em frente a residência. Uma idosa de 62 anos teve fratura na perna esquerda e uma suspeita de fratura no braço, uma mulher com deficiência mental entrou em choque por conta do acidente e precisou ser resgatada com ferimentos leves para o Hospital Auxiliadora.

Outras duas vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas para o Hospital Auxiliadora. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros resgataram as vítimas, a Polícia Militar foi chamada e levou preso o motorista do veículo Corsa por embriaguez ao volante.