BATIDA Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR-262 Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou à vítima das ferragens

27 FEV 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Um homem motorista de caminhão prancha ficou preso às ferragens após um acidente na tarde desta quinta-feira (27) na rodovia BR-262, no anel viário de Três Lagoas.

O acidente aconteceu por volta das 14h30. O caminhão teria batido na traseira de outro veículo de carga.

A rodovia ficou fechada por cerca de 30 minutos para o resgate do caminhoneiro, devido a falta de acostamento no local. O motortista do outro veículo não se feriu.

A vítima sofreu fratura na perna direita e precisou da intervenção do Corpo de Bombeiros para ser retirada das ferragens, antes de ser levada para o Hospital Auxiliadora.