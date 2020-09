OPERAÇÃO Motorista flagrado com passageiras bolivianas é preso suspeito de tráfico de pessoas Condutor disse que era motorista de aplicativo e foi contratado para transportar as mulheres

2 SET 2020 - 09h:30 Por Kelly Martins

Um motorista de 37 anos foi detido suspeito de tráfico internacional de pessoas, na MS-395, estrada estadual em Brasilândia. O homem transportava cinco passageiras bolivianas, sendo que duas delas eram menores, de 14 e 15 anos. O flagrante ocorreu durante fiscalização na rodovia, na terça-feira (1º), decorrente da operação “Hórus”, deflagrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), Ministério da Justiça e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Três Lagoas.

O caso foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal da cidade. O veículo, com placas de Guarulhos (SP), foi abordado pelos policiais durante patrulhamento na rodovia. Ao ser questionado, o homem contou que trabalha como motorista de aplicativo no interior de São Paulo e foi contratado para buscar as mulheres, na rodoviária de Campo Grande (MS). Depois, levá-las para Guarulhos. Nenhuma das passageiras tinha documentação.

Dessa forma, o homem foi detido e levado junto com as mulheres para a Polícia Federal. As adolescentes foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. A pena para esse tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão, em regime fechado, além de multa.