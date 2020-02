PARE Motorista invade preferencial e colide em moto Uma mulher ficou ferida no acidente e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24 FEV 2020 - 18h:10 Por Alfredo Neto

Um acidente entre carro e moto deixou uma mulher ferida na tarde desta segunda-feira (24) na rua Dr Monir Thomé, cruzamento com a rua Engenheiro Elvirio Mário Mancini, centro de Três Lagoas.

A mulher estava em uma moto na rua Engenheiro Elvirio Mário Mancini e foi atingida lateralmente pelo carro, a vítima reclamava de fortes dores na perna direita e também no quadril.

O motorista do carro que seguia na rua Dr Monir Thomé, permaneceu no local. Uma viatura do Corpo de Bombeiros passava pelo local no exato momento da batida.

A vítima foi imobilizada e levada para o Hospital Auxiliadora consciente e orientada, a família da vítima foi avisada e se deslocaram para o hospital.