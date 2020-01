SUSTO Motorista passa mal e tromba em alambrado de aeroporto A vítima retornava do trabalho quando sofreu um mal súbito e perdendo os sentidos

2 JAN 2020 - 17h:37 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos, trombou o carro que dirigia no alambrado do Aeroporto Municipal Plínio Alarcon na tarde desta quinta-feira (2), o motorista passou mal ao volante e perdeu o controle do carro na avenida batendo contra cerca do aeroporto de Três Lagoas

A vítima do acidente trabalha em uma empresa do ramo metalúrgico no distrito Industrial, o homem regressava do trabalho quando sofreu um mal súbito e desmaiou, saindo da pista e batendo no alambrado.

Ainda no carro o trabalhador permaneceu desacordado até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a família do homem que dirigia o carro foi até o local e informou que a vítima nunca teve problemas com epilepsia ou qualquer outra enfermidade que causasse desmaios.

Dentro da viatura de resgate, o motorista recuperou os sentidos e não soube informar o que teria acontecido no momento da colisão. O motorista do carro que bateu no alambrado do aeroporto foi levado consciente e fora de perigo para o Hospital Auxiliadora.