ACIDENTE Motorista perde controle de carro e bate em muro O Corpo de Bombeiros resgatou as vítimas e levou para a UPA

14 FEV 2020 - 12h:50 Por Alfredo Neto

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (14) na rua Amilcar Congro Bastos, bairro São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

Informações são de que o acidente foi entre um carro conduzido por uma mulher, e uma bicicleta com um homem até o momento não identificados.

Testemunhas disseram, que após o choque com a bicicleta, a motorista do veículo perdeu o controle batendo em um muro. Com o impacto, o veículo destruiu o muro e a bicicleta da vítima.

O homem que estava na bicicleta foi levada pelo Corpo de Bombeiros para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dores na cabeça e escoriações pelo corpo.

A mulher que dirigia o carro, teve ferimentos leves e reclamava de dores em tórax, causada pelo 'airbag', após os primeiros atendimentos no local, o Corpo de Bombeiros levou a mulher para avaliação médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar, foi chamada e está neste momento levantando as informações dos envolvidos, e como o acidente teria ocorrido.