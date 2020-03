ACIDENTE Motorista perde controle do carro e atravessa rotatória O veículo teve as quatro rodas destruídas e o motorista ferimentos leves

14 MAR 2020 - 21h:10 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 47 anos ficou levemente ferido ao perder o controle do carro que dirigia e atravessar uma rotatória na noite deste sábado (14) no encontro da avenida Antônio Trajano dos Santos, com a rodovia BR 158, no bairro Jardim Morumbi, zona Norte de Três Lagoas.

O motorista do carro seguia pela avenida Antônio Trajano dos Santos, no sentido aeroporto, quando não percebeu o final da avenida e atravessou a rotatória parando 50 metros de distância do final da avenida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer a retirada do homem que ficou preso nas ferragens, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu o motorista com ferimentos leves no rosto para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o motorista estava consciente e desorientado por conta de uma possível embriaguez.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e fez o boletim de ocorrência por embriaguez ao volante.