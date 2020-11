CAPOTOU Motorista tomba veículo após atingir carro estacionado A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

4 NOV 2020 - 14h:00 Por Israel Espíndola

O acidente aconteceu no final de manhã desta quarta-feira (4), no Jardim Morumbi, próximo ao pátio do Detran, de Três Lagoas.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle e colidido em um carro estacionado, após a batida o carro em que ele conduzia tombou.

O motorista é um homem de 49 anos, e foi socorrido por uma unidade do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. A vítima foi conduzida para o hospital consciente e orientado.