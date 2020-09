TRÂNSITO Motorista que atropelou e matou editor de TV continua impune 'Cowboy' como é conhecido Fernando Augusto Gomes, ainda não se apresentou à delegacia para depor

12 SET 2020 - 11h:00 Por Israel Espíndola

Autor de uma longa ficha policial, Fernando Augusto Gomes, de 37 anos, segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Na dia 4 de setembro, o motorista que atropelou e matou Anderson Olmos, não compareceu à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde estava marcado para depor.

Vale ressaltar que, Fernando Augusto Gomes é responsável por uma longa ficha criminal como, por exemplo, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool, violação de domicílio, maus- tratos contra menor de idade, perturbação de tranquilidade, além de se envolver em outros dois acidentes de trânsito.

Silêncio

Anderson Olmos morreu em 31 de agosto. E durante os 13 dias - entre o falecimento até a publicação desta reportagem - O motorista não se pronunciou sobre o acidente. A equipe de reportagem procurou por diversas vezes seu Fernando, a família e também o advogado de defesa. Mas ninguém quis falar sobre o fato.

Fernando continua solto e transita tranquilamente pelas ruas de Três Lagoas. O delegado que preside o inquérito está de férias e retorna nesta segunda-feira (14).

Enquanto isso, amigos de trabalho e a família do Anderson vivem a tristeza de não poder contar mais com a sua presença alegre e docompanheiro de todas as horas e trabalhador.

Acidente

O acidente aconteceu nos cruzamentos das ruas Alfredo Justino e João Silva, no dia 30 de agosto. Em um vídeo de segurança de um escritório, é possível ver quando o carro que o “Cowboy” conduzia, não respeitou a sinalização e avançou o cruzamento, atropelando Anderson, que seguia em serviço com sua motocicleta na rua João Silva.

A rua Alfredo Justino é bem sinalizada tanto na vertical, quanto na horizontal.