CASO ANDERSON OLMOS Motorista que matou editor de imagens é indiciado por perdas e danos Além da pensão à familia Fernando Augusto Gomes foi indiciado a reparação no valor de um milhão de reais

29 SET 2020 - 18h:00 Por Israel Espíndola

Os advogados que representam a família de Anderson Olmos entraram com processo civil contra Fernando Augusto Gomes, o ‘cowboy´, por perdas e danos. Na ação civil os advogados buscam a reparação aos danos causados a família de Anderson.

O juiz já determinou que Fernando pague alimentos até o final do tramite desta ação no valor de R$3.500, 00 para família, além de reparação de danos a família no valor de mais de um milhão de reais.

