MANIFESTAÇÃO Motoristas de aplicativo cobram regulamentação de empresas Grupo de trabalhadores fez carreata em manifestação à falta de reconhecimento

20 JAN 2020 - 10h:55 Por Tatiane Simon

Dez motoristas que trabalham em aplicativos de transportes fizeram uma carreata em manifestação às cobranças feitas pelas empresas que administram os apps. O grupo justifica que algumas empresas exigem que o motorista atenda com exclusividade o aplicativo.

Segundo um dos manifestantes, Luiz Eduardo Carvalho, a cobrança é indevida e compromete a renda dos trabalhadores. "Todos aqui trabalham apenas com corrida. A gente não concilia esse trabalho com outro. Tem colega que chega a correr por 20 horas no dia para ganhar dinheiro. Quanto mais aplicativos estivermos cadastrados, mais dinheiro vai entrar para nós", explica.

O motorista relata que no termo de uso disponibilizado pelas empresas digitais não consta sobre a exclusividade. Muitos deles foram bloqueados de ao menos dois aplicativos. "Eu mesmo fui banido desde novembro. Outros colegas, que também foram bloqueados, ainda têm parcela de corrida feita para receber", conta.

As empresas não apresentaram, até o momento, nenhuma proposta de negociação aos motoristas.

Além disso, o grupo cobra regulamentação municipal. "Já estamos em tratativa com o Departamento de Trânsito e também aguardamos pelo projeto de lei que será votado no próximo mês na Câmara dos Vereadores. Para nós, a regulamentação resguarda a categoria", avalia.