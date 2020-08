SUBIU Motoristas já sentem 'no bolso' reajuste no preço do combustível em Três Lagoas Petrobras elevou valores nas refinarias: 6% gasolina e 5% diesel

27 AGO 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Muitos motoristas já estão pagando a mais pelo litro do combustível nesta semana, em Três Lagoas. O litro da gasolina já é comercializado por R$ 4,70 em alguns postos da cidade. No último levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o valor médio era de R$ 4,58 no pagamento à vista.

A Petrobras anunciou na semana passada reajuste de 6% no preço da gasolina e 5% do diesel nas refinarias. A elevação do diesel, combustível mais consumido do Brasil, é a sétima seguida. Já a gasolina, o segundo aumento consecutivo.

O aumento no preço do combustível era esperado com a chegada da nova gasolina, que ganhou uma fórmula que promete qualidade ‘padrão internacional’. Mas isso ainda não ocorreu em Mato Grosso do Sul porque há estoques antigos nas distribuidoras.

Confira a reportagem abaixo: