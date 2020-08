FUNCIONAMENTO. Atendimento ao público inicia na nova unidade da PRF na Lagoa Maior Nova unidade começou a ser construída em 2015 e, agora, vai atender motoristas, em Três Lagoas

24 AGO 2020 - 10h:15 Por Kelly Martins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta segunda-feira (24) atendimento aos motoristas, na nova unidade, que fica na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas. A construção do prédio iniciou em 2015 e somente agora o funcionamento do local foi liberado. De acordo com a PRF, a nova delegacia iniciará expediente às 7h e até às 11h30. Depois, a partir das 13h e encerra às 16h30, sendo entre segunda e sexta, exceto feriados.

A nova delegacia da PRF, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, vai oferecer serviços de recebimento de recursos de autos de infração de trânsito, formulários de identificação de condutor infrator, requerimentos e ofícios diversos, baixa de restrição em veículos e liberação de veículos. Os mesmos serviços são realizados também nas Unidades Operacionais de Três Lagoas e em Água Clara, na BR-262.

Polêmica

A construção de uma base na Circular da Lagoa Maior foi alvo de críticas e polêmicas. A promotoria de Meio Ambiente chegou a abrir uma ação civil pública contra o projeto. O argumento era que o local deveria ser preservado. Antes, a obra havia sido embargada pela prefeitura, em 2015, porque a empreiteira vencedora da licitação teria iniciado a obra sem a Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) e sem o alvará de licença para a construção. Os documentos não foram expedidos porque, segundo a prefeitura, não havia a devida “caracterização do imóvel”. A Superintendência da PRF conseguiu liminar na Justiça e, em outubro de 2015, retomou a obra.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3320-3767, além do e-mail del07.ms@prf.gov.br.