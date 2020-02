ECONOMIA Movimentação em lojas de artigos carnavalescos é grande Lojistas comemoram aumento nas vendas de até 30%

24 FEV 2020 - 12h:00 Por Gisele Mendes

Apesar de hoje ser o último dia do Carnaval, a movimentação nas lojas de artigos carnavalescos ainda é grande em Três Lagoas. Consumidores buscam por mais adereços, que possam complementar suas fantasias.

Conforme a dona de casa, Célia dos Santos, mesmo depois de já ter comprado, com antecedência, a sua fantasia, foi necessário voltar a uma loja para garantir mais adereços. “Eu vim comprar mais pulseirinhas de neon e tiaras para distribuir para as pessoas do meu bairro, onde realizamos a festa de Carnaval, na nossa rua mesmo”, explicou.

As opções de artigos são as mais variadas. É possível encontrar artigos para quem gosta de causar e há também para aqueles que são mais discretos. É o caso do casal, Jonatas Melo e Gislaine Nunes. Eles optaram por um acessório pequeno, só mesmo para entrar na brincadeira. “É a primeira vez que pulamos Carnaval, então, vamos começar com algo mais simples”, disse Jonatas.

A empresária, Jaqueline Aguiar, comemorou as vendas e disse que observou aumento de 30%, o que superou as suas expectativas. “Esse período foi muito bom, trouxemos muitas novidades, o que colaborou bastante com as nossas vendas”, destacou.