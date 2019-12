FERIADÃO Movimento é intenso na rodoviária de Três Lagoas Fluxo de embarque e desembarque aumenta desde à véspera do Natal

31 DEZ 2019 - 07h:15 Por Tatiane Simon

O movimento é intenso no Terminal Rodoviário de Três Lagoas nesta segunda-feira (30), penúltimo dia do ano. Muitos moradores aproveitam o feriado prolongado de Ano Novo para viajar. Outros, escolhem desembarcar em Três Lagoas e receber a chegada de 2020 por aqui, entre amigos e familiares.

Para isso, algumas empresas colocam ônibus extras para operar nos horários mais procurados. Importante ressaltar que o passageiro precisa apresentar documento original com foto no embarque. Crianças menores de 12 anos precisam viajar acompanhadas dos pais ou adultos responsáveis. Para a viagem de ônibus é obrigatório levar um documento de identidade com foto ou certidão de nascimento.

A aposentada, Margarida da Silva, aguardava pela chegada do ônibus com destino ao interior paulista. "Vou para Bauru. Ano Novo será com minha mãe!", conta.

O destino dela é o mesmo de muitos três-lagoenses que aproveitam o feriadão para visitar interior e capital paulista. Além da capital sul-mato-grossense, Campo Grande, Cuiabá e cidades do litoral paulista.