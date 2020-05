SOLIDARIEDADE Movimento 'Gente Que Faz Bem' doa fraldas e leite para instituição de idosos Ação solidária foi criada para ajudar famílias e instituições diante da crise provocada pelo coronavírus

8 MAI 2020 - 15h:38 Por Redação

O movimento “Gente que Faz o Bem” doou o valor de R$ 3 mil para o Instituto de Longa Permanência para Idosos“Euripedes Barsanulpho” para a compra de fraldas geriátricas e caixas de leite. A instituição atende, em média, 70 pessoas e sobrevive de doações. A ação faz parte da campanha voltada a ajudar famílias carentes, em Três Lagoas, e diversos setores em vulnerabilidade diante da crise causada pela pandemia do coronavírus.

De acordo com os integrantes do movimento, no caso do Lar dos Idosos, principal grupo de risco, foi detectado a falta de fraldas e leite. “Com a crise, as doações foram reduzidas. O Lar tem algum estoque, mas são baixos, diante do uso contínuo desses produtos”, explicou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, que é um dos integrantes da ação.

Nos últimos dias, também foram doadas 200 cestas básicas para famílias, por meio de igrejas e instituições assistenciais que têm cadastros junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Outras distribuições de cestas básicas já estão programadas, segundo os líderes do projeto, que também têm apoiado instituições assistenciais que estão produzindo marmitex, ou seja, comida pronta para distribuir.

O movimento "Gente que Faz o Bem" conta com a participação de organizações não governamentais, como Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Sindicato Rural, Associação de Jovens Empresários (Aje), Associação de Bares, Restaurantes e Lanchonetes (Abrasel), Associação de Pesca Espotiva de Três Lagoas(APETL), Rotary Club Três Lagoas e Rotary Club Cidade das Águas, além de profissionais liberais e outros voluntários.

Até o momento foram arrecadados R$ 42 mil e o grupo continua solicitando apoio para levantar mais recursos. A entrada dos valores é acompanhada e auditada por um grupo de voluntários. Jurado reforça que o movimento não tem finalidade político-partidária e de promoção pessoal ou comercial dos envolvidos.

Como doar

Para doar qualquer valor, é possível fazer depósitos no Banco do Brasil, agência 0208-9, Conta-Corrente 76919-3, CNPJ: 03.695.145/0001-42 ou por meio de qualquer cartão de crédito ou débito pelo link do Pag-seguro https://pag.ae/7VWLB84ra

O movimento "Gente que Faz o Bem" começou há duas semanas com o propósito inicial de levantar R$ 100 mil para auxiliar a população e o poder público no combate e na prevenção à Covid-19.

As cestas básicas foram adquiridas com recursos obtidos por doações arrecadadas em grupos de Whatsapp montados pelos organizadores. Duas redes de supermercados locais também aderiram e repassaram os produtos a preço de custo, viabilizando a distribuição para maior número de famílias.

Para estender ainda mais as doações, o grupo disponibilizou um cadastramento que pode ser feito pelo e-mail doacoesgentequefaz@gmail.com. Será monitorado ainda se as famílias indicadas e cadastradas já estão ou não sendo atendidas pela prefeitura.