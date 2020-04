AÇÃO SOLIDÁRIA Movimento 'Gente Que Faz Bem' busca arrecadar R$ 100 mil para ajudar famílias contra a Covid-19 Organizações três-lagoenses criaram ação solidária para ajudar famílias

17 ABR 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Apoiar o próximo, estar junto e ser solidário em um momento tão delicado. Essas são ações que buscam deixar de lado a “distância física”, que é necessária nesse momento de pandemia do coronavírus, para resultar em atos importantes que vão beneficiar muitas pessoas, em Três Lagoas. Esse é o principal objetivo do movimento “Gente que Faz Bem”, lançado nesta semana na cidade para ajudar famílias a enfrentar esse tempo de crise financeira. E o melhor: todos podem participar.

A ação solidária busca arrecadar R$ 100 mil em doação para a compra de alimentos, materiais e equipamentos que auxiliem no combate a Covid-19, no município. O projeto é idealizado pela Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Associação de Jovens Empresários (Aje-TL), Sindicato Rural, Associação de Bares, Restaurantes e Lanchonetes (Abrasel), além de representantes do comércio, serviços, profissionais liberais e trabalhadores.

“O desafio é enorme e precisamos encarar de frente a realidade”. Essa é uma das declarações feitas no vídeo oficial de divulgação da ação solidária. A pessoa interessada em participar pode realizar o depósito de qualquer valor em uma conta bancária. Nesse caso: Banco do Brasil S.A:001, conta corrente: 76.919-3; agência: 0208-9 e o CNPJ: 03.695.145/00001-42.

“É um movimento sem fins lucrativos. Todo o dinheiro será usado para a prevenção, auxílio e para aquisição de materiais voltados ao enfrentamento da doença. O projeto busca encontrar soluções para passarmos da melhor forma possível esse momento tenebroso”, explicou o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado.

A pessoa interessada em participar do projeto poderá doar qualquer quantia e o depósito deverá ser feito na conta anunciada pelo grupo.

O presidente do Sindicato Rural, Ivan Carrato, destaca importância de todos estarem juntos nesse momento. “Para nós é também uma situação preocupante. Temos a criminalidade aumentando e, por isso, nos comprometemos em não deixar também ninguém do mercado desabastecido, como frigorifico, laticínios, por exemplo”.

Esse tipo de ação também é de empreendedorismo, como pontua o presidente da Associação de Jovens Empresários, Kuesley Fernandes. “Estamos falando de um projeto que coloca em prática o que foi projeto e idealizado. E o nosso empreendimento é ajudar as pessoas”. Marcos Júnior, que é presidente da Abrasel, também avalia que o momento é de unir forças.

O movimento “Gente que Faz Bem” informou que as divulgações sobre a ação solidária serão feitas nas redes sociais, assim como dúvidas poderão ser respondidas. Além disso, a pessoa interessada no projeto pode entrar em contato pelo número: (67) 9 9249-8181.

Confira o vídeo abaixo: