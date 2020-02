TRêS LAGOAS MP apura adulteração no combustível e possível fraude nas bombas em postos da cidade Promotoria abriu procedimento para apurar excesso de álcool em gasolina e valores cobrados

19 FEV 2020 - 19h:31 Por Ana Cristina Santos

O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas instaurou nesta terça-feira (18), um procedimento para apurar denúncia de possível adulteração na gasolina nos postos de combustíveis da cidade.

Segundo as denúncias, a gasolina estaria com excesso de etanol, ou outra substância, prejudiciais aos motores dos veículos. A promotoria apura ainda possível fraude nas bombas para que os valores mostrados sejam maiores do que os entregue no tanque dos veículos, causando prejuízos ao consumidor.

O Ministério Público notificou o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para que faça a fiscalização à respeito de possível fraude nas bombas. Notificou também o Procon para que verifique a qualidade do combustível e, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), se houve recentemente fiscalização nos postos combustíveis da cidade e qual o resultado.