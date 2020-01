APELAÇÃO MP recorre contra sentença mínima a acusado de homicídio Ruslan Antunes, acusado pela morte de Tiago Barbosa, em 2017, pegou um ano e meio de prisão

28 JAN 2020 - 14h:11 Por Valdecir Cremon

O promotor público Luciano Lara recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contra a condenação à pena de um ano e meio de reclusão dada pelo Justiça em Três Lagoas a Ruslan Ives Antunes Araújo, acusado pelo assassinato de Tiago Barbosa da Silva, em maio de 2017, no bairro Jardim Glória, zona Leste da cidade.

Ruslan foi julgado na quarta-feira, dia 22, no Fórum de Três Lagoas, pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar) pela morte de Tiago, assassinado com 15 facadas durante uma briga após ser flagrado com a mulher do acusado, na residência do casal.

O recurso do Ministério Público pede a realização de novo julgamento.

Luciano Lara afirma por meio de nota que “não existem provas de que sequer se iniciou uma legítima defesa, eis que a vítima jamais agrediu o acusado, apenas se defendeu de agressões que sofria, o que restou reconhecido pelos jurados, ao afastarem a legitima defesa, porém, acabaram por reconhecer excesso culposo em legitima defesa sem terem afirmado ter havido excesso e inclusive tendo afastado a excludente por 4 votos”.

O advogado Tiago Martinho disse que Ruslan se defendeu de agressões e admite que houve excesso. "Houve excesso, mas não com a intenção de matar. Ele sofreu um soco no rosto, no início da briga", disse.

Segundo o processo, Ruslan danificou um carro de Tiago no flagrante da traição conjugal.

Não há data para decisão do tribunal para análise do recurso.