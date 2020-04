TRêS LAGOAS MPT faz novas recomendações para conter Covid-19 Recomendações foram enviadas ao Hospital Auxiliadora e prefeitura

14 ABR 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) reforçou a urgência de medidas de prevenção, identificação e controle de risco da Covid-19 ao expedir nova recomendação à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas nesta semana. Orientações semelhantes também foram encaminhadas ao Hospital Auxiliadora.

O documento, endereçado à secretária Maria Angelina da Silva Zuque, propõe que seja priorizada rotina de atendimentos não urgentes (orientativos e de triagem) por meio telefônico ou comunicações virtuais, com canais específicos – como Disque Covid, whatsapp ou similares, reforçando que casos leves devem ser monitorados remotamente, via teleconsulta, o que ajuda a evitar exposição desnecessária de pacientes e profissionais de saúde.

Nas situações de assistência presencial, a Notificação Recomendatória nº 1.599/2020 adverte quanto à necessidade de triagem clínica, incluindo reconhecimento precoce de casos suspeitos de Covid-19 e, se necessário, encaminhamento imediato para área separada dos outros pacientes em espera e dos demais serviços. Esse local, segundo o documento, deve ser amplo e ventilado, com materiais para higiene respiratória e das mãos.

A recomendação assinada pela procuradora do Trabalho Priscila Moreto de Paula também orienta sobre o regular abastecimento das unidades de saúde com itens imprescindíveis de proteção individual, como máscaras cirúrgicas, luvas de alta resistência, aventais ou capotes descartáveis, óculos, proteção médica com viseira, batas descartáveis, propés, além de filtros de ar e material de higienização das mãos no pronto-atendimento. Nos procedimentos que podem gerar aerossol (como coleta de swab nasal, broncoscopia, aspiração de paciente entubado), a máscara cirúrgica deverá ser substituída por máscara N95 ou PFF2, assim como em Unidades de Terapia Intensiva com leitos destinados à Covid-19.