MS adota protocolo para tratar caso suspeito de coronavírus

1 FEV 2020 - 08h:38 Por Tatiane Simon

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul adotou um protocolo do Ministério da Saúde para tratar casos suspeitos de coronavírus em todos os hospitais do Estado, além de unidades de saúde, clínicas e consultórios médicos. Um documento da Secretaria aponta que a doença é transmitida de pessoa para pessoa pelo ar, por meio de secreções aéreas do paciente infectado ou por contato pessoal.

A nota técnica também informa que o período de transmissão da doença é de sete dias e que os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar.

O Hospital Auxiliadora informou, por meio da assessoria de imprensa, que adotou o protocolo e que, ao menos por enquanto, não planeja realizar treinamento sobre o coronavírus com as equipes de atendimento.