DENGUE MS é o 2º do país com maior registro de dengue Em Três Lagoas mais de duas mil tiveram dengue em 2020

6 OUT 2020 - 16h:00 Por Israel Espíndola

Os dados de alerta é da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES), que nesta semana divulgou os dados sobre a incidência de casos de Dengue no Estado. Os números impressionam pois, segundo o boletim publicado, o MS ocupa o segundo lugar do ranking nacional que mostra onde os casos de infecção pela doença são mais frequentes no Brasil.

Até semana passada, 69.076 notificações de casos de Dengue foram registradas no MS. O número representa 2,5% da população sul-mato-grossense e quase 1% de aumento em uma semana. Na quarta-feira passada (09), 68.679 casos da doença foram computados.

Confira na reportagem: