TRATAMENTO MS envia 16 mil comprimidos de cloroquina para interior do Estado Resolução estadual determina que as Secretarias Municipais de Saúde são responsáveis por solicitar e realizar a distribuição desses medicamentos

16 JUL 2020 - 08h:10 Por Tatiane Simon

O governo do Estado está distribuindo dois medicamentos que podem ser utilizados, a critério médico, no tratamento de pacientes da Covid-19: cloroquina 150 mg e hidroxicloroquina 400 mg. De um total de 16 mil comprimidos de cloroquina recebidos do Ministério da Saúde, 13.406 já foram entregues aos municípios. O Estado já solicitou mais 15 mil comprimidos da cloroquina e adquiriu, com recursos próprios, 119.460 unidades de hidroxicloroquina.

A Secretaria Estadual de Saúde não informou, no entanto, quantas unidades do medicamento está sendo distribuída para cada município.

De acordo com a Resolução 61 da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Estado no último dia 13, as Secretarias Municipais de Saúde são as responsáveis por solicitar e realizar a distribuição desses medicamentos no âmbito ambulatorial ou hospitalar, da rede pública e privada, de acordo com critérios médicos adotados, além dos números de casos notificados e confirmados para Covid-19 de cada município.

A Resolução, assinada pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende e pelo presidente do COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) Rogério Santos Leite, determina que as Secretarias Municipais de Saúde definam “os fluxos de solicitação e distribuição dos medicamentos para os serviços ambulatoriais e hospitalares dos seus municípios”.

Segundo o documento, cabe às secretarias municipais de saúde solicitar o quantitativo de cloroquina 150mg e hidroxicloroquina 400 mg para a Assistência Farmacêutica Estadual, por meio do preenchimento da Requisição de Medicamentos e Insumos (RMI) e enviar o pedido para o e-mail cafsesms@gmail.com entre os dias 20 e 30 de cada mês que antecedem a distribuição.

Distribuição

A decisão tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em conjunto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) leva em consideração a recomendação para tratamento farmacológico com cloroquina 150 mg /e com a hidroxicloroquina 400 mg na Covid-19, publicada pelo COE/MS (Centro de Operação de Emergências de Mato Grosso do Sul). Também se justifica em dois aspectos: primeiro, que o Ministério da Saúde realizou a compra centralizada do medicamento cloroquina 150 mg, com distribuição regular às Unidades Federativas, incluindo Mato Grosso do Sul; segundo, que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul realizou a compra do medicamento hidroxicloroquina 400 mg.

“Nossa principal preocupação é salvar vidas. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que nenhum sul-mato-grossense venha a perecer por falta de atendimento ou tratamento adequado. Estamos fazendo desde treinamento dos profissionais da saúde até a distribuição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) como máscaras, aventais, gorros e luvas, álcool 70.º, ou mesmo a compra ou recebimento em doação de leitos hospitalares, UTI’s e outros aparelhos”, afirma o secretário Geraldo Resende.

“Além de distribuir a cloroquina e a hidroxicloroquina aos municípios, é importante lembrar que fizemos repasse de recursos próprios ou do governo federal para os municípios e hospitais em valores consideráveis para custeio das ações de combate ao coronavírus”, salienta Geraldo. “Agora, precisamos que a população também faça a sua parte, adotando o isolamento social, uso de máscaras e ações de higiene”.

(Com informações de Governo do Estado)