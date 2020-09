SETEMBRO VERDE MS já realizou 100 transplantes de órgãos em 2020 A cor vede simboliza a esperança, a campanha acontece desde 2014 em todo o Brasi

13 SET 2020 - 08h:00 Por Redação/Governo MS

A Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul celebra o Setembro Verde com a marca de 100 pacientes transplantados desde o início do ano. São pessoas que receberam uma nova oportunidade de vida, sendo 80 que receberam um transplante de córnea, 17 de rim e três de coração.

Na coloração verde que simboliza a esperança, a campanha acontece desde 2014 em todo o Brasil, com objetivo de conscientizar sobre a importância de ser um doador de órgãos e tecidos, e falar do impacto desse ato de amor que transforma e salva vidas.

Além dos transplantes realizados, atualmente existem 339 sul-mato-grossenses na fila de espera. Desse total, 177 aguardam por um transplante de córnea, 159 por um rim, e outros 3 que esperam por um coração.

Assim como as ações de conscientização que ocorrem em todo o País, a programação do Setembro Verde no Estado será toda virtual.