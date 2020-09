COVID-19 MS recebe máquina de testes e promete agilizar diagnósticos de coronavírus Em agosto, o Estado adquiriu uma máquina de extração automatizada para a realização da analise de exames

2 SET 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

O Governo de Mato Grosso do Sul, recebeu do Ministério da Saúde uma máquina de extração automatizada para o diagnóstico do coronavírus. Moderno, o novo equipamento permitirá agilidade na entrega de resultados do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

Sobre este assunto, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, comentou durante a coletiva de imprensa feita ontem com transmissão virtual. Para Resende, o novo equipamento ajudará para acelerar o resultado dos exames. “Quanto antes o paciente tiver o resultado mais rápida as medidas de tratamento e de contenção na propagação do vírus são eficientes. Isso demonstra a preocupação do Governo do Estado no combate à pandemia”, ressalta Resende.

Assista: