CAMPANHA MS recebe 100 mil doses de vacinas contra gripe e Três Lagoas aguarda repasse Lotes serão distribuídos ao interior entre hoje e sexta-feira (3)

30 MAR 2020 - 16h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde um novo carregamento com 100 mil doses da vacina contra a Influenza. O repasse veio na sexta-feira (27) e a pasta já iniciou o repasse aos municípios do interior do Estado. Três Lagoas é uma dessas cidades, que aguarda nova remessa de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação nos moradores. A campanha iniciou na quarta-feira (25) e, no mesmo dia, as doses esgotaram.

Segundo a coordenadora municipal de Imunização, Humberta Azambuja, o repasse das doses da vacina é feita de maneira escalonada. "Sabemos que o público estimado para receber a imunização é de aproximadamente 30,4 mil moradores. Mas, nem por isso, recebemos 30 mil doses de uma única vez. O Ministério da Saúde repassa às secretarias de saúde de todos os estados de maneira parcial conforme a demanda. Aqui não é diferente", explica.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, este já é o terceiro lote de vacinas enviado ao Estado pelo Ministério de Saúde. As 100 mil doses de vacina contra influenza começam a ser distribuídas aos 79 municípios entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 3 de abril. Somando os três lotes, MS já recebeu 240 mil doses desde o início da campanha nacional de vacinação.

O Ministério da Saúde vai enviar um total de 1 milhão de doses de vacinas em 14 remessas. A Secretaria de Estado de Saúde recebeu o primeiro lote de 70 mil doses de vacina e distribuiu aos municípios entre 17 e 20 de março. O segundo carregamento, com outras 70 mil doses, que foi distribuído entre 24 e 27 de março. O terceiro lote com 100 mil vacinas em 27 de março. As doses são distribuídas de maneira proporcional conforme as demandas de cada município.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza encerra em 22 de maio, e o dia "D" de mobilização nacional será dia 9 de maio. A estimativa é vacinar 90% das 902 mil pessoas que fazem parte do público alvo. Em Três Lagoas, a previsão é de imunizar 30,4 mil moradores.



Fases

Em Mato Grosso do Sul a campanha será dividida em três fases. A primeira fase vai de 23 de março a 15 de abril, onde serão vacinados idosos e profissionais da saúde.

A segunda fase será de 16 de abril a 8 de maio e serão vacinados Professores das escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade, profissionais da força de segurança e salvamento e Funcionários do sistema prisional.

A terceira etapa da vacinação será de 9 de maio até 22 de maio e serão vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos entre 55 à 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

O público alvo em Mato Grosso do Sul representará 902.280 pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis. Em 2019, Mato Grosso do Sul atingiu a meta com a cobertura de 91,2%.