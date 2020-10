TRêS LAGOAS MSGás investe R$ 3 milhões em Três Lagoas Com mercado de gás natural aquecido, companhia aposta na captação de novos negócios

20 OUT 2020 - 13h:05 Por Ana Cristina Santos

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) inaugurou nesta terça-feira (20), em Três Lagoas, sua sede própria. Foram R$ 3 milhões investidos no prédio de dois pavimentos e 700 m2 de área construída. A empresa de economia mista, metade pública e metade privada, tem 20 funcionários trabalhando no escritório da cidade.

Segundo o presidente da MSGás, Rui Pires dos Santos, a MSGás possui 260 unidades consumidoras em Três Lagoas. “Nossos maiores clientes estão aqui”, destacou.

Rui Pires ressaltou que o novo escritório servirá como um show room das tecnologias que funcionam com gás natural. Citou como exemplo, o combustível que é utilizado nos sistemas de ar condicionado e no gerador de energia do prédio, além de ser fonte de energia de aparelhos como churrasqueira, fogão e chuveiros. “O gás é seguro, é competitivo e é energia limpa”, comentou.

Os grandes empreendimentos como as fábricas de celulose, entre outras indústrias, utilizam o gás natural como fonte de energia. O Hospital Regional, em construção na cidade, também vai utilizar o produto. A grande expectativa também, segundo , Rui Pires, fica por conta da conclusão e operação da fábrica de fertilizantes da Petrobras, que também vai utilizar o gás natural.

Em cinco anos, a MSGÁS teve um aumento de 120% no número de clientes, passando dos cinco mil para os 11 mil clientes.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou da inauguração e destacou que a construção da sede própria da MSGás em Três Lagoas mostra o potencial de negócios que podem ser gerados. “A empresa pode operar grande desenvolvimento na cidade atendendo o comércio e a indústria. A MSGás vem para oferecer alternativa e competitividade aos negócios de Três Lagoas”, avaliou.