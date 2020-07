MTV divulgará indicados da VWA nesta quinta-feira

O MTV VMA 2020 acontecerá no dia 30 de agosto, com uma produção que promete tomar conta de vários pontos famosos da cidade de Nova Iorque e com plateia reduzida.

Nesta segunda-feira (27), a MTV confirmou que a aguardada lista de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (30).

Vídeo do anúncio

#VMA nominees are coming this Thursday!



Want all the latest updates on the 2020 #VMAs? this tweet and you'll be the FIRST to know all the biggest #VMA announcements before we Bring The Music on Sunday, August 30th. pic.twitter.com/gGRyWhIutk