REFORMULAÇÃO Mudança na lei vai permitir novas atividades no Distrito Medida favorece a instalação de mais empresas em área pública

21 DEZ 2019 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas pretende implantar em 2020, uma nova política de desenvolvimento para atrair novos investimentos para o município.

Para isso, um projeto será encaminhado a Câmara de Vereadores para reformulação da legislação que estabelece os critérios para a ocupação do Distrito Industrial da cidade. Atualmente, a lei prevê apenas a instalação de indústrias de transformação. Com a mudança na lei, poderá haver a instalação de empreendimentos voltados para a prestação de serviços e comercialização de produtos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, no decorrer deste ano, houve bastante procura de empresários querendo instalar centros atacadistas no Distrito Industrial, mas diante da legislação atual, não houve a permissão. Moraes acredita que a partir da mudança na lei, Três Lagoas deverá atrair novos empreendimentos e ter uma expansão nos setores da economia.

Atualmente, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em Três Lagoas, existem 70 indústrias de pequeno, médio e grande porte, e três áreas consideradas distritos industriais. Dois, entre as rodovias BR-262 e 158, nas imediações da usina de Jupiá, e o terceiro, na BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia.

Para o ano que vem, de acordo com o secretário, terão início as obras de instalação de uma fábrica de papéis domésticos, bem como de uma indústria para fabricação de ferroligas. Além disso, duas grandes indústrias já estão em processo para ampliar no próximo ano. Foras essas, o município aguarda ainda o processo de venda da UFN 3 para a retomada da obra.