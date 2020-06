PRF Mula do tráfico é presa pela PRF com 40 kg de maconha A droga saiu de Ponta Porã e tinha como destino a cidade de Três Lagoas

29 JUN 2020 - 08h:15 Por Israel Espíndola

Mais de 40 kg de maconha e skunk, a super maconha foram apreendidas durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, em Água Clara, na noite de domingo (25).

As drogas foram encontradas na bagagem de uma mulher de aproximadamente 35 anos, que estava no ônibus com itinerário Ponta Porã à Três Lagoas, os tabletes de maconha estavam no compartimento de carga do ônibus e chamou atenção dos policiais pelo odor e peso.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para Delegacia de Polícia Civil do município.