VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher agredida pelo marido fica com audição comprometida Vítima deu entrada no hospital com dificuldades de audição após tapa de marido

28 AGO 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 26 anos corre o risco de sofrer problemas graves de audição após ser agredida pelo marido de 36 anos na tarde desta quinta-feira (27) em Brasilândia, cidade vizinha de Três Lagoas.

A mulher deu entrada no hospital daquela cidade em estado de choque, com dificuldade na fala e se queixando que não conseguia ouvir nada do lado que teria recebido um tapa do marido. A vítima relatou para à médica que estava na boleia do caminhão com o marido e o filho do casal quando houve uma discussão, o agressor teria dado um tapa no rosto da vítima acertando o ouvido.

A médica perguntou onde o autor estava e a vítima relatou que ele estaria do lado de fora do hospital, a polícia foi chamada e o autor preso em flagrante. O agressor relatou na delegacia que o casal estava no Porto João André, esperando para carregar o caminhão com blocos e que teria perdido a cabeça com a esposa depois de uma discussão.

A vítima ficou no hospital em observação médica, o agressor foi levado para à carceragem da Delegacia de Polícia Civil após ser autuado em flagrante por violência doméstica. O filho do casal ficou na companhia da mãe na unidade hospitalar, a cidade de origem do casal não foi divulgada pela polícia.