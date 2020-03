AMEAÇA Mulher ameaça fazer 'picadinho' de duas diaristas O caso foi registrado na DAM Delegacia de Atendimento à Mulher como ameaça

13 MAR 2020 - 12h:58 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 32 anos foi denunciada na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) por ameaçar duas outras mulheres nesta quinta-feira (12) na rua 15 de Novembro, bairro Jardim Mirassol, zona Norte de Três Lagoas.

A mulher foi denunciada após agredir verbalmente outras duas mulheres, uma de 41 anos, e outra com 39 anos. Na delegacia as duas vítimas relataram que prestar serviços de diária para a acusada.

Durante depoimento, as duas relataram que sem motivos aparentes começou uma discussão entre as partes, a agressora se apoderou de uma barra de ferro e começou a ofender as duas mulheres com xingamentos e ameaças como: “eu vou fazer vocês duas em picadinhos vou matar as duas”.

Após saírem da residência, as duas foram até à DAM e registraram o boletim de ocorrência desejando manifestar criminalmente contra à autora das ameaças que será convidada a dar sua versão na delegacia.