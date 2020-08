VIOLêNCIA DOMÉSTICA Mulher apanha e leva uma facada no braço do marido Depois da festa mulher passa por momentos de terror

10 AGO 2020 - 06h:20 Por Israel Espíndola

No último sábado (8), tudo ocorria bem na vida do casal, o homem identificado pelas iniciais de T.F.B de 31 anos, e da esposa I.C.A de 35 anos, foram para casa dos parentes onde passaram o dia churrasqueando, bebendo na maior alegria. Perto das 18h o casal resolveu retornar pra casa, no Jardim Primaveril, começava aí o terror vivido pela mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela narra que ao chegar em casa os dois começaram uma discussão na banal e que em determinado momento o homem desferiu um soco na boca da vítima, e na sequencia pegou uma faca e atingiu com um golpe no braço esquerdo, causando um pequeno corte, sendo que a mulher não procurou atendimento médico. Machucada e traumatizada a vítima foi pra casa da irmã onde teriam passado o dia.

No domingo (9), a mulher retornou à sua residência para recolher seus pertences e encontrou o amásio, e novamente o homem fez ameaças de morte a ela e sua mãe.

Diante das ameaças e agressões a mulher procurou a Depac para registra a ocorrência.