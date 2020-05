ACIDENTE Mulher bate em traseira de carro e fica ferida O motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar socorro

3 MAI 2020 - 22h:04 Por Alfredo Neto

Mulher em moto bate na traseira de carro fica ferida e motorista foge sem prestar socorro - Alfredo Neto/JPNews Uma mulher de 32 anos ficou ferida após bater a moto que pilotava na traseira de um carro na noite deste domingo (3) na avenida Capitão Olynto Mancini, próximo ao Cristo, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas. A Polícia Militar que a moto pilotada por uma mulher colidiu na traseira de um carro, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro para à vítima. O Corpo de Bombeiros foi chamado e os militares solicitaram apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que resgatou a mulher para o Hospital Auxiliadora. A vítima teve um corte contuso na perna direita, um corte na boca e a perda de dois dentes com a pancada na boca. Com a força do impacto o carro teve o para-brisa traseira estilhaçado. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

