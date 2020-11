VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher busca ajuda na DAM para se proteger de ex-marido Há seis meses separados mas morando na mesma casa a vítima disse ser constantes as ameaças e os xingamentos

24 NOV 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 58 anos, vítima de violência doméstica procurou a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) na manhã desta segunda-feira (23) na rua Joaquim Thiago da Silva, bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que foi casada por 13 anos com o autor, e a seis meses estão separados de corpos, mas morando na mesma casa. O autor que tem 58 anos e a um tempo atrás teria vendido um carro para o filho da ex convivente que veio a ser preso e atrasando as parcelas do carro.

Na delegacia a mulher relatou que as brigas são constantes e já até teria informado ao autor que estaria fazendo um empréstimo para pagar a divida do filho e encerrar o assunto, mas que independentemente da situação desejaria que o ex marido se retirasse do imóvel, pois os xingamentos, ofensas e ameaças são constantes e a vítima teme pela vida, pois o uso exacerbado de álcool pelo autor é constante.

Após prestar depoimento na DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), uma medida protetiva de urgência foi expedida e o autor proibido de se aproximar a menos de 100 metros da vítima. O caso segue sendo investigado pela delegada Patrícia Abranches, e o autor será intimado para prestar depoimento sobre as ameaças e ofensas.