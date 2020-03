SAÚDE Mulher com suspeita de coronavírus está com dengue Ela segue internada no Hospital Auxiliadora. Exame de H1N1 deu negativo

10 MAR 2020 - 08h:36 Por Gisele Mendes

Mulher foi levada ao Auxiliadora pelo Samu - Arquivo / JPNews A mulher de 39 anos, com suspeita de coronavírus, segue internada no Hospital Auxiliadora. Ela foi levada à unidade de saúde pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel) na tarde desta segunda-feira (9) com febre, coriza e dores no corpo. Ela esteve na Alemanha recentemente, onde já foram confirmados mais de mil casos da doença. De acordo com informações do Auxiliadora, ela está em um quarto isolada e passa por vários exames, entre eles o de H1N1, que já deu negativo. Foi realizado também exame de dengue e o mesmo deu positivo. O quadro clínico da paciente é considerado estável. Coleta de sangue será analisada pelo LACEN-MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), onde serão investigados vários tipos de gripe. Caso de negativo para todas elas, a amostra será encaminhada para São Paulo será analisado se é coronavírus.

