PANDEMIA Mulher de 53 anos é a 50ª morte por Covid-19 em Três Lagoas Vítima precisou ser entubada na UTI Covid do Hospital Auxiliadora

11 DEZ 2020 - 15h:45 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou nesta sexta-feira (11), por meio de nota, a 50ª morte por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 53 anos. Ela estava hospitalizada e no dia 7 deste mês precisou ser entubada na UTI Covid do Hospital Auxiliadora.

De acordo com a nota, a vítima veio encaminhada do SAMU com história de dispneia, febre, tosse e cefaleia. Realizada coleta de swab dia 16 de novembro com resultado positivo. O quadro clínico piorou e foi entubada. Ela faleceu nesta quinta-feira (10). A vítima tinha comorbidades, como diabetes, obesidade e hipertensão arterial sistêmica.



Mais casos

Mais 17 casos foram confirmados como positivos hoje. Outras 22 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

Portanto, Três Lagoas chegou a 22.761 notificações, destes, 3.607 foram confirmados e 19.154 deram negativo. Entre os positivos, 3.144 já se recuperaram da doença e 50 foram a óbito, então o número de casos ativos é de 413.

No hospital, estão 19 pessoas, 04 confirmadas em UTI pública, 08 em enfermaria pública (sendo 03 de outros municípios) e 02 em UTI privada (casos de outro município). Entre os suspeitos estão 02 em enfermaria pública (01 de outro município), 02 em UTI pública e 01 em enfermaria privada.

NOTA TECNICA DO HOSPITAL SOBRE O ÓBITO

Três Lagoas, 11 de dezembro de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que a paciente I.V.G, 53 anos veio encaminhada do SAMU com história de dispneia, febre, tosse e cefaleia. Realizada coleta de swab dia 16 de novembro com resultado positivo. Paciente foi admitida na UTI e e precisou ser entubada no dia 07 de dezembro. A paciente não resistiu e foi a óbito no dia 10 de dezembro às 21h25. Possuía comorbidade como: Diabetes, obesidade e