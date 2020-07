PANDEMIA Mulher de 68 anos é o 11º óbito por Covid-19 em Três Lagoas Esta é a sexta morte pelo novo coronavírus ocorrida em julho em Três Lagoas

24 JUL 2020 - 16h:35 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registrou o 11º óbito por Covid-19 no município nesta sexta-feira (24). Trata-se de uma mulher de 68 anos que estava internada em UTI pública e já havia testado positivo para a doença. A paciente não tinha histórico de comorbidades.

Além dessa, o novo coronavírus já vitimou outras 10 pessoas em Três Lagoas, sendo: 5 homens de 87, 53, 77, 58 e 88 anos de idade e 5 mulheres de 81, 76, 78, 71 e 67 anos.

Seis das 11 mortes ocorreram em julho. A primeira foi no dia 1º; a segunda no dia 5 e a terceira no dia 13. Mais duas registradas na sexta-feira passada, dia 17 e a mais recente foi confirmada hoje.

O Hospital Auxiliadora enviou uma nota informando o falecimento, que diz: "O Hospital Auxiliadora informa que a paciente J.D.F, 68 anos, deu entrada no hospital no último dia 19 de julho, referindo tosse produtiva, falta de ar e febre, foi atendida, medicada, e precisou de oxigênio suplementar, foi solicitado internação na enfermaria Covid, foi coletado teste rápido e confirmado positivo para Covid-19. Paciente, apresentou piora no seu quadro clínico, foi encaminhada a UTI COVID, necessitou intubação, porém não resistiu e foi a óbito nesta sexta-feira, dia 24 de julho às 11h30. O Hospital Auxiliadora conta com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, assistente social, médicos e enfermeiros, e prestou todos os esclarecimentos sobre o atendimento do paciente a família".