MORTE NA USINA Mulher de trabalhador é hospitalizada Empresa está prestando assistência à família do mecânico Roni de Souza Arsini

21 DEZ 2019 - 12h:31 Por Valdecir Cremon

A empresa Power China - terceirizada pela concessionária que administra a hidrelétrica Jupiá, em Três Lagoas - está prestando assistência à família do mecânico Roni de Souza Arsini, que morreu no dia 9 de dezembro, durante manutenção em uma turbina, na usina.

A mulher de Roni, Tamires Barbosa, foi levada ao Hospital Auxiliadora no dia seguinte ao enterro do mecânico e permaneceu internada por quatro dias. A hospitalização teve todos os gastos cobertos pela empresa, segundo ela.

Tamires está grávida do quinto mês e teve uma elevação de pressão arterial na quarta-feira (11). Ela foi medicada e mantida em observação médica.

Por telefone, disse que a morte do marido foi um grande choque para a família, especialmente porque o pai dela, sogro de Roni, trabalha na mesma empresa e estava no local na hora do acidente. Ele foi um dos que tentou salvar a vida do mecânico, segundo Tamires.

O ACIDENTE

Roni morreu prensado por uma peça de aço quando trabalhava, com outros empregados da Power China. Um calço não teria suportado o peso e rompido cabos de aço usados para o içamento da peça de aço, que é usada para a geração de energia, dentro da turbina. As outras pessoas que estavam no local não se feriram.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apuração do acidente, segundo o delegado Juvenal Martins, que comanda o caso. A empresa informou que está colaborando com as autoridades.