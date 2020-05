AGRESSÃO Mulher é agredida a vassouradas por filho A vítima teria questionado o filho sobre um saque no cartão do bolsa família

1 MAI 2020 - 09h:42 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 38 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após ser agredida nesta sexta-feira (01), na rua Manoel Ferreira da Rocha, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que foi agredida pelo próprio filho, e que o menor teria utilizado um cabo de vassoura para agredir a mãe.

A mulher contou que as agressões começaram depois que ela questionou o filho sobre um saque que o menor teria feito com o cartão do bolsa família, pertencente a vítima.

Após ser questionado o menor agrediu a mãe que para se salvar correu para dentro da residência, o menor tentou arrombar o imóvel para continuar agredindo a própria mãe, mas fugiu após a vítima começar a gritar por socorro.

A Polícia Militar foi chamada e levou a vítima para a Depac, onde registrou o boletim de ocorrência, o menor fugiu antes da chegada da polícia.