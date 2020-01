FINAL DE FESTA Mulher é agredida na cabeça após discussão A vítima foi golpeada com garrafas e pedras

19 JAN 2020 - 03h:44 Por Alfredo Neto

Uma mulher de aproximadamente 55 anos foi agredida por garrafadas e pedradas na madrugada deste domingo (19) no cruzamento da avenida Antônio Trajano dos Santos, com a rua Antônio Esteves Leal, bairro Jardim Cangalha, zona Norte de Três Lagoas.

A mulher estava em um bingo, em um determinado momento houve um desentendimento entre a vítima com outras pessoas no lado de fora do estabelecimento comercial.

Durante a discussão a vítima foi agredida e golpeada com garrafas e pedras, que acertaram a cabeça da mulher causando lesões no rosto e cabeça.

A vítima estava consciente, mas desorientada devido as agressões na cabeça e precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora.

A Polícia Militar foi chamada e esteve no local, mas a responsável das agressões fugiu antes da chegada dos militares.