VIOLêNCIA DOMÉSTICA Mulher é agredida por atender celular O acusado é genitor da filha da vítima que teve uma crise de ciúmes

30 JUL 2020 - 08h:00 Por Israel Espíndola

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. De acordo com as informações policiais, o homem teria ido até a residência da vítima, por volta da 1h da manhã, levar alguns pertences da criança, ao chegar no local, ele teria pedido para tomar um banho.

A mulher de 28 anos concedeu que o homem entrasse e fosse tomar o banho, enquanto isso o telefone celular da vítima tocou e ela teria atendido, e este foi o motivo para que o agressor saísse do banheiro exaltado e desferiu um soco e mordidas na mão esquerda da mulher.

Para se defender a mulher puxou uma faca, momento em que o homem acabou fugindo do local.

A vítima registrou o caso na Depac, mas foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).