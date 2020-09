VIZINHAS Mulher é ameaçada depois que fiscalização acaba com festa cl A festa clandestina acontecia em uma residência no Nossa Senhora Aparecida

12 SET 2020 - 08h:30 Por Israel Espíndola

Com uma ‘peixeira’, um homem dizendo ser da polícia ameaçou uma mulher, de 40 anos, após Vigilância Sanitária e Polícia Militar acabar com uma festa clandestina. No local mais de 30 pessoas participavam da festa clandestina na noite de sexta-feira (11), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 23h30, quando a vítima ouvi gritos de pessoas na rua ‘de polícia’, ela então saiu na rua para ver o que estava acontecendo. A mulher relatou que viu dois carros, sendo uma da Polícia Militar outro da Vigilância Sanitária. Ela então foi para outro lado da rua ao encontro da vizinha para acompanhar a ocorrência.

Depois que a festa acabou, a mulher voltou para sua residência, neste momento um homem saiu de um carro que estava estacionado na frente dela e com um facão tipo “peixeira” começou ameaçar batendo com a arma no teto do carro.

Os dois ainda discutiram sobre o autor das denuncia da festa clandestina, a mulher reforçou que não tinha feito nada, foi quando o agressor mandou a mulher calar a boca se não ‘ia passar’ todo mundo. A vizinha que também presenciou as agressões disse que iria chamar a polícia, e o agressor respondeu ‘eu sou a polícia’.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), por ameaças.