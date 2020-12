VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é ameaçada por ex após se negar abrir mão das filhas A mãe do autor vem tentando tomar as crianças da ex nora e virou caso de polícia

8 DEZ 2020 - 09h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após ameaçar dar tiro na ex mulher e na vó dela nesta segunda-feira (7) em Três Lagoas, o crime ocorreu por mensagens via aplicativo de celular e o bairro não foi divulgado.

A vítima que tem 21 anos, procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) nesta segunda-feira, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex convivente. A mulher relatou que conviveu com o autor das ameaças por 7 anos, e do relacionamento tiveram duas filhas, uma com um ano de vida e outra com dois anos.

Na delegacia a vítima relatou que desde a separação a ex sogra vem tentando tomar as crianças da mãe e devido a recusa da vítima em entregar a guarda das filhas, o ex amásio vem realizando ameaças rotineiramente.

Nesta segunda-feira dia 7 de dezembro, a vítima foi até a DAM, e de posse de mensagens de áudio enviadas pelo ex, registrou um boletim de ocorrência por ameaças. Nas mensagens o autor teria dito à vítima, que se não entregasse as crianças para à mãe dele, “ele iria encher a cara dela de tiros, mataria à avó da vítima e os parentes dela que estivessem na casa com ela”.

Se sentindo em risco iminente de sofrer um atentado a vítima foi até a delegacia, e apresentou os áudios para a delegada de plantão que representou pela prisão preventiva do autor, a Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, aceitou e o autor foi preso pelo delito flagrante de ameaça de morte. A vítima ainda manifestou o desejo de obter uma medida protetiva contra o autor, que foi dada de forma emergencial para resguardar a integridade da mulher.