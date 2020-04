AMEAÇA Mulher é ameaçada por ex sogra e caso vai parar na delegacia A briga teria sido motivada pela partilha dos bens do casal

14 ABR 2020 - 09h:00 Por Alfredo Neto

Uma discussão entre mulher de 34 anos e sua ex sogra de 59 anos terminou em ameaças na tarde desta segunda-feira (13) na rua Francisco Xavier, bairro Santa Terezinha, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima de 34 anos procurou a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) para registrar um boletim de ocorrência contra sua ex sogra, segundo a vítima a mãe de seu ex amásio acabou se interferindo na separação dos dois e proferindo ameaças por não admitir que a mulher retirasse seus objetos da residência.

A mulher contou na delegacia que ficou acordado com o ex companheiro após a separação, que ela buscaria o sofá, uma geladeira, uma mesa e alguns utensílios domésticos de cozinha. Na data de ontem a vítima ligou para a sogra informando que iria até a residência buscar seus objetos e que a ex sogra acompanhasse para abrir a porta para a retirada dos objetos.

Após ser informada que a ex nora iria buscar os pertences, a mulher de 59 anos ficou enfurecida e retornou a ligação relatando que a mulher não iria tirar nada de dentro da casa e que ela não saberia com quem estava mexendo e que seria capaz de fazer qualquer coisa. Após se sentir ameaçada, a vítima procurou a DAM e registrou um boletim de ocorrência, a vítima foi orientada mediante nota dos objetos chamar a Polícia Militar para fazer a retirada dos produtos.