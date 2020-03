VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é arrancada pelos cabelos de festa infantil O acusado agrediu a vítima e a mulher foi salva pela Polícia Militar

12 MAR 2020 - 07h:53 Por Alfredo Neto

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi violentamente agredida pelo ex-marido no final da noite desta quarta-feira, na rua das Flores, bairro Jardim das Hortências, zona Sul de Três Lagoas.

A mulher estava comemorando o aniversário de nove anos do filho com vizinhos quando o ex-marido invadiu o local, o homem agrediu a mulher a tapas, socos e chutes.

Após agredir a mulher, o agressor arrastou a vítima pelos cabelos para dentro de um carro, e levou a vítima para a casa dele.

A Polícia Militar foi chamada e uma equipe da Rádio Patrulha, foi até a residência do homem que estava trancada, com as luzes apagadas e não se ouvia o som de pessoas.

A Força Tática foi chamada para dar apoio, após arrombar a porta da residência do agressor que fica no bairro Vila Maria, os militares se depararam com o homem bastante alterado agredindo a mulher que estava no chão nua apenas com uma blusa bastante rasgada.

Após o uso da força para conseguir prender o agressor, os policiais improvisaram uma roupa para a vítima e a levarama em estado de choque e com diversos hematomas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O agressor foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado por lesão corporal, ameaça de morte, cárcere privado e sequestro.