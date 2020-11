ALERTA Mulher e criança são diagnosticadas com leishmaniose visceral em Três Lagoas Entre janeiro e novembro, 43 casos suspeitos da doença foram notificados

18 NOV 2020 - 08h:09 Por Kelly Martins

Mais dois casos de leishmaniose visceral humana foram confirmados, em Três Lagoas, neste ano. Uma criança de apenas um ano, que mora no bairro Vila Alegre, foi internada com sintomas da doença. O diagnóstico ocorreu em 10 de novembro. A menina já recebeu alta do hospital e faz o tratamento contra a doença em casa.

Uma mulher de 33 anos, que mora no bairro Santa Terezinha, também recebeu o mesmo diagnóstico no mês de setembro. Ela chegou a ficar internada e, após alguns dias, recebeu alta do hospital. O primeiro caso de leishmaniose registrado em 2020 ocorreu em janeiro. A paciente foi uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Colinos.

De janeiro a novembro deste ano, Três Lagoas registrou 43 casos suspeitos de leishmaniose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O que é Leishmaniose Visceral

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia e outras manifestações.

Se não tratada, pode levar a morte em 90% dos casos.